Центробанк ограничил простых россиян в дополнительном доходе

Запрещены деривативы, производные финансовые инструменты, нацеленные на получение дохода от разницы в ценах, в том случае, если соглашения принимаются не на организованных торгах.

По мнению экспертов, такие операции могут привести к серьезным потерям начинающих инвесторов. Это ведет к разочарованию в финансовом рынке в принципе. Ограничения введены до начала тестирования розничных инвесторов. Они должны стартовать в октябре 2021 года.

Ранее были перечислены профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии. По мнению специалистов, нужно выбирать такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер. Работникам этих сфер в год платят от 1,4 миллиона рублей. Как подчеркнула директор института Анна Маркс, уровень дохода и шансы стать миллионером зависят от региона работы россиян, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Не менее важна готовность специалиста повышать свою квалификацию.