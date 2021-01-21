Бортпроводница развеяла основные мифы об обязанностях стюардесс

Камалани подчеркнула, что члены рейса не обязаны убирать воздушное судно после посадки. Для этого у авиакомпании есть свои сотрудники, чистящие салон и туалеты между перелетами.

Основная функция проводниц - обеспечение безопасности пассажиров во время полета, а во-вторых - они должны быстро подать людям еду и напитки. «Мы проходим восьминедельные курсы, и только два дня из них посвящены правилам подачи питания», - подчеркнула она.

Ранее российская стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета, она поделилась видео в TikTok под ником liza_zaporozhan. Как уточнила бортпроводница, в первую очередь это путешествие на голодный желудок. Она посоветовала есть перед вылетом, так как не все авиакомпании предоставляют питание на борту. Кроме того, нужно пить много воды, чтобы не было обезвоживания.