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41-летний сын подал на родителей в суд, чтобы получить карманные деньги

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Фото: pexels.com

41-летний житель Лондона подал в суд на родителей, чтобы получать больше карманных денег, пишет Legal Cheek.

Мужчина, имя которого, кроме инициалов Ф. С., издание не указывает, всю жизнь был зависимым от родителей. Они дали ему образование юриста, благодаря помощи семьи он получил степень в области истории и научился разбираться в налоговом законодательстве. Эти знания британец и решил использовать против родителей. Подросший сын подал на своих состоятельных родственников в суд. Истец недоволен тем, что мать и отец перестали его обеспечивать. При этом мама и папа не лишали сына помощи, они разрешили ему жить в своей квартире в Лондоне, пока сами были в Дубае, а также всячески старались способствовать финансово.

Юрист в суде основал свое заявление тем, что он психически не здоров и лишился работы. Делом занимался известный в Великобритании судья Джеймс Мунби, который в ходе процесса выяснил, что Ф. С. решил «отобрать» у родителей деньги после того, как отношения с ними ухудшились.

В результате конфликта мама и папа значительно уменьшили свою финансовую помощь 41-летнему ребенку, что ему не понравилось. Мунби отклонил иск лондонского юриста и обосновал свое решение 177 пунктами. По мнению судьи, это самое необычное дело, которое ему приходилось рассматривать.

Это не единственный курьезный случай. В сентябре женщина в Словении отпилила себе руку, желая получить деньги по страховке. Юлия Адлесич лишилась руки, как она утверждала, в результате несчастного случая с циркулярной пилой. Она должна была получить по страховке огромную сумму денег: в пересчете на российскую валюту — почти 90 миллионов рублей. Но после расследования инцидента полицией, никаких денег она не увидела, а получила тюремный срок.

Фото: Pexels.com

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