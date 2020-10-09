41-летний сын подал на родителей в суд, чтобы получить карманные деньги
Фото: pexels.com
Мужчина, имя которого, кроме инициалов Ф. С., издание не указывает, всю жизнь был зависимым от родителей. Они дали ему образование юриста, благодаря помощи семьи он получил степень в области истории и научился разбираться в налоговом законодательстве. Эти знания британец и решил использовать против родителей. Подросший сын подал на своих состоятельных родственников в суд. Истец недоволен тем, что мать и отец перестали его обеспечивать. При этом мама и папа не лишали сына помощи, они разрешили ему жить в своей квартире в Лондоне, пока сами были в Дубае, а также всячески старались способствовать финансово.
Юрист в суде основал свое заявление тем, что он психически не здоров и лишился работы. Делом занимался известный в Великобритании судья Джеймс Мунби, который в ходе процесса выяснил, что Ф. С. решил «отобрать» у родителей деньги после того, как отношения с ними ухудшились.
В результате конфликта мама и папа значительно уменьшили свою финансовую помощь 41-летнему ребенку, что ему не понравилось. Мунби отклонил иск лондонского юриста и обосновал свое решение 177 пунктами. По мнению судьи, это самое необычное дело, которое ему приходилось рассматривать.
Это не единственный курьезный случай. В сентябре женщина в Словении отпилила себе руку, желая получить деньги по страховке. Юлия Адлесич лишилась руки, как она утверждала, в результате несчастного случая с циркулярной пилой. Она должна была получить по страховке огромную сумму денег: в пересчете на российскую валюту — почти 90 миллионов рублей. Но после расследования инцидента полицией, никаких денег она не увидела, а получила тюремный срок.
Фото: Pexels.com
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