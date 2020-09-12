Женщина отпилила себе руку, желая получить деньги по страховке, а получила тюремный срок

Эта невероятная история потрясла всю Словению. Молодая красивая девушка Юлия Адлесич лишилась руки, как она утверждала, в результате несчастного случая с циркулярной пилой. Несчастная должна была получить по страховке огромную сумму денег: в пересчете на российскую валюту — почти 90 миллионов рублей. Но после расследования инцидента полицией, никаких денег она не увидела.

Оказалось, что за год до «несчастного случая», девушка оформила страховки сразу в пяти страховых компаниях, чтобы в несколько раз увеличить сумму выплат, а находчивый бойфренд уже начал подыскивать любимой подходящий протез в интеренете. Следствие выяснило, что сразу после происшествия с пилой, пара отправилась в больницу и специально оставила отрезанную руку дома, чтобы врачам не удалось спасти конечность. После расследования полиции, пара была вынуждена предстать перед судом. Итог для влюбленных неутешительный — вместо миллиона евро, оба получили по три года тюрьмы за мошенничество.