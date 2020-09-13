Юлия Высоцкая и Кейт Бланшетт померились пестрыми нарядами на красной дорожке в Венеции

На красной дорожке церемонии закрытия блистала и голливудская актриса Кейт Бланшетт. Звезда отдала предпочтение эффектному наряду в пол, расшитое стеклярусом и пайетками. Яркое платье с накидкой выделяло актрису на фоне остальных присутствующих и делало ее похожим на жар-птицу. Неброский макияж и отсутствие укладки ничуть не портило общее впечатление от образа.

Остальных голливудских звезд на мероприятии замечено не было. Вероятно, это связано с ограничительными мерами из-за пандемии. Организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы присутствующие в зале находились в масках и сидели на достаточном расстоянии друг от друга.