Юлия Высоцкая и Кейт Бланшетт померились пестрыми нарядами на красной дорожке в Венеции
Фото: Global Look Press/Ron Crusow/imageSPACE
Церемония закрытия Венецианского кинофестиваля состоялась 12 сентября на острове Лидо. За главный приз боролись 18 картин, в том числе и фильм «Дорогие товарищи» российского режиссера Андрея Кончаловского, который в итоге был награжден специальным призом жюри кинофестиваля в Венеции. Также среди возможных победителей фестиваля этого года значились картины «Мир грядущий» (режиссер Мона Фастволд Лерче), «Сестры Малакузо» (режиссер Эмма Данте), «Новый порядок» (режиссер Мишель Франко), «Любовники» (режиссер Николь Гарсия), «Фрагменты женщины» (режиссер Корнель Мундруцо) и многие другие.
В итоге «Золотой лев» 77-го Венецианского кинофестиваля достался ленте «Земля кочевников» (режиссер Хлои Джао), гран-при жюри была отмечена мексиканская картина «Новый порядок», а лучшим актером и обладателем Кубка Вольпи признали Франческо Фавино за яркую роль в фильме «Наш отец» (режиссер Клаудио Ноче). Приз за лучшую женскую роль получила звезда фильмов «Форсаж: Хоббс и Шоу», «До встречи с тобой» Ванесса Кирби за игру в картине «Фрагменты женщины» (режиссер Корнель Мундруцо). Приз за лучший сценарий достался Чайтанье Тамхане за фильм «Ученик», а премией имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют была отмечена игра актера Рухану Замани в фильме «Солнечные дети» (режиссер Маджида Маджиди).
Фото: Global Look Press/Manuele Mangiarotti
Режиссер Андрей Кончаловский, получивший специальный прих от жюри Венецианского кинофестиваля, охотно позировал фотографом вместе со своей супругой Юлией Высоцкой и сыном Петром. Поклонники отметили невероятное сходство отца с сыном и понадеялись, что мальчик в дальнейшем продолжит династию.
Юлия Высоцкая выбрала для церемонии награждения пестрый наряд в пайетках итальянского бренда, который игриво спадал на одно плечо, давая возможность гостям мероприятия полюбоваться золотистым загаром знаменитости. Дополнила образ Юлия лаконичными украшениями, черным клатчем и открытыми туфлями в тон.
Фото: Global Look Press/Ron Crusow/imageSPACE
На красной дорожке церемонии закрытия блистала и голливудская актриса Кейт Бланшетт. Звезда отдала предпочтение эффектному наряду в пол, расшитое стеклярусом и пайетками. Яркое платье с накидкой выделяло актрису на фоне остальных присутствующих и делало ее похожим на жар-птицу. Неброский макияж и отсутствие укладки ничуть не портило общее впечатление от образа.
Остальных голливудских звезд на мероприятии замечено не было. Вероятно, это связано с ограничительными мерами из-за пандемии. Организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы присутствующие в зале находились в масках и сидели на достаточном расстоянии друг от друга.
Фото: globallookpress.com, Instagram/ @juliavysotskayaofficial
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