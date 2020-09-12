Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри кинофестиваля в Венеции
Фото: Globallookpress/©Alberto Terenghi/Venice2020
Картину российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» называли одной из возможных победительниц фестиваля этого года. Критики давали фильму такую же высокую оценку как документальной ленте «Ночь» Джанфранко Рози и биографической картине о дочери Карла Маркса «Мисс Маркс». «Золотого льва» Кончаловскому в этот раз получить не удалось, но его работу члены жюри во главе с Кейт Бланшетт отметили специальным призом.
«Хочу сказать спасибо моей коллеге, жене и актрисе Юлии, а также продюсеру и моему другу Алишеру Усманову, который дал полную свободу создать такое кино», — сказал в своей благодарственной речи режиссер. Также он попросил зал наградить овациями Высоцкую, которая исполнила в картине главную роль. Супруга Кончаловского стала одной из самых ярких на церемонии награждения. Она появилась в зале в сверкающем платье, полностью покрытом пайетками.
Фильм «Дорогие товарищи» рассказывает о подавлении рабочего протеста в Новочеркасске. История о забастовке, которая произошла в городе в 1962 году и последующем расстреле участников демонстрации долго не предавались огласке и была частично рассекречена только в 80-е годы XX века.
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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