Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри кинофестиваля в Венеции

«Хочу сказать спасибо моей коллеге, жене и актрисе Юлии, а также продюсеру и моему другу Алишеру Усманову, который дал полную свободу создать такое кино», — сказал в своей благодарственной речи режиссер. Также он попросил зал наградить овациями Высоцкую, которая исполнила в картине главную роль. Супруга Кончаловского стала одной из самых ярких на церемонии награждения. Она появилась в зале в сверкающем платье, полностью покрытом пайетками.