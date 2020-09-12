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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри кинофестиваля в Венеции

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Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой на красной ковровой дорожке 77-го Веницианского кинофестиваля

Фото: Globallookpress/©Alberto Terenghi/Venice2020

Церемония награждения проходит в эти минуты на острове Лидо.

Картину российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» называли одной из возможных победительниц фестиваля этого года. Критики давали фильму такую же высокую оценку как документальной ленте «Ночь» Джанфранко Рози и биографической картине о дочери Карла Маркса «Мисс Маркс». «Золотого льва» Кончаловскому в этот раз получить не удалось, но его работу члены жюри во главе с Кейт Бланшетт отметили специальным призом.

«Хочу сказать спасибо моей коллеге, жене и актрисе Юлии, а также продюсеру и моему другу Алишеру Усманову, который дал полную свободу создать такое кино», — сказал в своей благодарственной речи режиссер. Также он попросил зал наградить овациями Высоцкую, которая исполнила в картине главную роль. Супруга Кончаловского стала одной из самых ярких на церемонии награждения. Она появилась в зале в сверкающем платье, полностью покрытом пайетками.

Фильм «Дорогие товарищи» рассказывает о подавлении рабочего протеста в Новочеркасске. История о забастовке, которая произошла в городе в 1962 году и последующем расстреле участников демонстрации долго не предавались огласке и была частично рассекречена только в 80-е годы XX века.

Фото: Globallookpress Видео: Youtube

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