Яркая Кожевникова, сияющая Стриженова, стильная Пескова и другие звезды на премии VMODE Awards — 2019
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Фото: Пресс-служба
3 декабря в ресторане «Моремясо» прошла церемония вручения премии VMODE Awards — 2019. Награду вручили самым ярким представителям телевидения, шоу-бизнеса и fashion-индустрии, актеры, спортсмены. Все они внесли заметный вклад в формирование тенденций развития искусства, моды, бизнеса.
На церемонию прибыли Екатерина и Александр Стриженовы, Жасмин, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин, Мария Кожевникова, Анна Пескова, Марина Кравец, Екатерина Скулкина, Лилия Абрамова и другие знаменитости.
Интерьер ресторана оформили в стиле «благородное серебро» в знак приближающегося года Металлической Крысы. Такой же стиль получил и новый номер журнала VMODE magazine, обложку которого украсила Елена Летучая. Телеведущая стала победителем в «Женщина года», но на церемонии она не присутствовала, так как отдыхает на Мальдивах.
Мария Кожевникова прибыла на церемонию в ярком изумрудном платье, в котором она уже появлялась на праздновании своего 35-летия. Мария получила премию в номинации «Посол добрых дел».
Фото: Пресс-служба
Екатерину Стриженову на празднике сопровождал супруг. Екатерина выбрала для выхода в свет длинное черное сверкающее платье, подчеркнувшее шикарную фигуру телеведущей, а Александр Стриженов также выбрал total black образ. Супруги победили в номинации «Две звезды».
Фото: Пресс-служба
Виктория Лопырева, победившая в номинации Style woman, для выхода в свет выбрала нежно-голубое платье с открытыми плечами и бежевые туфли. Завершили образ необычная сумочка и крупные украшения.
Фото: Пресс-служба
Актриса Анна Пескова выбрала для церемонии белоснежный наряд с платьем, жакетом и туфлями-лодочками. Анна стала «Мисс обаяние».
Фото: Пресс-служба
Участница Comedy сlub Марина Кравец получила приз в сложной номинации «Своя в мужском коллективе», Екатерина Скулкина из Comedy Woman стала «Леди smile». Стилист Лина Дембикова победила в номинации «Стиль и профессионализм», а Константина Андрикопулоса назвали Fashion-гуру.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина побелили в номинации «ВДОХновение», а ведущие церемонии Алеса Качер и Вахтанг Беридзе стали обладателями премии в номинации «Гармоничный дуэт».
Певица и актриса Елена Север стала «Продюсером года», певица Жасмин получила приз в номинации «Верность стилю», Ирина Салтыкова стала лучшей в номинации «Шик, блеск, красота», а Катя Лель – «Шарм и обаяние». Певец Митя Фомин получил премию в номинации «Музыка без границ», а композитор Брендон Стоун — в номинации «Mузыкант года».
Также победителями стали: меховое ателье Марии Щукиной («Благородный шик»), бренд МIE («Лучшая техника для Fashion-индустрии»), основатель бренда Nanoazia Кира Сорокина («Передовые технологии в косметологии»), компания «Голден Гросс» (GOLD TIME), стоматологическая клиника Доктора Вячеслава Минко DR Minko Dental Clinic («Открытие года»), косметолог Дарья Лозовская («Стандарт качества за использование лучших формул в составе российской косметической продукции»), гендиректор клиники эстетической медицины TORI Ольга Ларина («Лидер влияния»), руководитель студии «Матриархат» Марина Пилюкова («Лучшая бьюти-студия по уходу за волосами»), Дом красоты R-LEGEND («Бьюти-открытие года»), клиника ЕМС («Лучшая клиника»), Ольга Ромашина («Лучший диетолог-психолог»), Елена Богачева (студия Last Chance) и Алексей Астафьев (директор этой же студии) — («За вклад в развитие парикмахерского искусства в области красоты»).
Фото: пресс-служба
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