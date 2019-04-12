Яркая Кожевникова, сияющая Стриженова, стильная Пескова и другие звезды на премии VMODE Awards — 2019

3 декабря в ресторане «Моремясо» прошла церемония вручения премии VMODE Awards — 2019. Награду вручили самым ярким представителям телевидения, шоу-бизнеса и fashion-индустрии, актеры, спортсмены. Все они внесли заметный вклад в формирование тенденций развития искусства, моды, бизнеса.

На церемонию прибыли Екатерина и Александр Стриженовы, Жасмин, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин, Мария Кожевникова, Анна Пескова, Марина Кравец, Екатерина Скулкина, Лилия Абрамова и другие знаменитости.

Интерьер ресторана оформили в стиле «благородное серебро» в знак приближающегося года Металлической Крысы. Такой же стиль получил и новый номер журнала VMODE magazine, обложку которого украсила Елена Летучая. Телеведущая стала победителем в «Женщина года», но на церемонии она не присутствовала, так как отдыхает на Мальдивах.