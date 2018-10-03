Что ждать от второго всероссийского Форума и Премии Woman Who Matters

В рамках бизнес-форума Woman Who Matters состоится работа 14 тематических блоков, охватывающих наиболее важные сферы: семью, карьеру, здоровье, финансы, права женщин, современные технологии и другие. Выступления участников мероприятия будут проходить в нестандартных форматах, таких, как бизнес-баня, деловая игра, мастер-класс. Важно отметить, что в 2018 году к проекту в качестве попечителей и экспертов присоединились международные организации из Америки и Европы. Кроме того, одна из секций Форума будет посвящена выступлениям CEO крупнейших российский и зарубежных компаний-участников, которые поделятся своим положительным опытом внедрения политики равноправия полов и реализации других инициатив, направленных на решение женского вопроса. Стоит отметить, что блок «Образование» пройдет при поддержке Mastercard, а блок «Женщина-предприниматель» поддержит аудиторско-консалтинговая компания EY, одна из крупнейших в мире.
Завершит двухдневный Форум долгожданная церемония награждения лауреатов Премии на исторической сцене Дома Союзов. Свои заслуженные награды получат компании, внесшие значительный вклад в устранение стереотипов по отношению к женской карьере, занимающиеся популяризацией идей гендерного разнообразия и привлечением внимания к вкладу женщин в различные сферы деятельности.
Успех проекта в прошлом году подтверждает огромный интерес к теме гендерного равенства как в обществе, так и среди ведущих мировых компаний, многие из которых уже являются партнерами Форума: компания Ingrad — Генеральный партнер блока «Архитектура и урбанистика»; международная платежная система Mastercard — официальный партнер; компания «ВКонтакте» — официальная социальная сеть проекта; комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России» — стратегический партнер. Также мероприятие поддерживают такие организации, как Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Региональная общественная организация «Международный Женский Форум».
Напомним, что в прошлом году Passion.ru стал победителем в номинации «Развитие женских проектов». Почетную награду главному редактору сайта и руководителю женских медиапроектов RAMBLER GROUP Анне Кругловой вручила основательница премии Анна Рудакова.
«Мы хотим выделить и поощрить компании, в которых вклад женщин — значительная доля успеха всего бизнеса. Премия и форум — не просто демонстрация красивых историй, это популяризация проектов, которые помогают женщинам реализовать свой потенциал», — делится Анна Рудакова.
В этом году свое участие в мероприятии уже подтвердили следующие компании: Nike, Cartier, Hays, Gedeon Richter, IBM, Schneider Electric, Novartis, The Boston Consulting Group, ВТБ Капитал, Ренессанс Жизнь.
Фото: пресс-служба, shutterstock