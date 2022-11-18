12:29, 18 ноября 2022
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Возраст не помеха: 81-летняя пенсионерка сдала ЕГЭ в 2022 году
По закону, каждый желающий может попробовать свои силы и написать ЕГЭ. В этом году экзамен сдавали свыше 200 человек старше 50 лет, а самой взрослой участнице 81 год. Как уточнили в Рособрнадзоре, пенсионерка проживает в Санкт-Петербурге.
Также на пресс-конференции сообщили, что самой маленькой экзаменующейся стала Алиса Теплякова. Девочке 8 лет, она успешно прошла тестирование и поступила в МГУ на факультет психологии.
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