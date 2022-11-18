Возраст не помеха: 81-летняя пенсионерка сдала ЕГЭ в 2022 году

По закону, каждый желающий может попробовать свои силы и написать ЕГЭ. В этом году экзамен сдавали свыше 200 человек старше 50 лет, а самой взрослой участнице 81 год. Как уточнили в Рособрнадзоре, пенсионерка проживает в Санкт-Петербурге.

Также на пресс-конференции сообщили, что самой маленькой экзаменующейся стала Алиса Теплякова. Девочке 8 лет, она успешно прошла тестирование и поступила в МГУ на факультет психологии.

Ранее стало известно о новом скандале вокруг онлайн-платформы Wildberries. Покупатели обвиняют продавцов в мошенничестве. Подробности читайте в этой статье.