Новый скандал: покупатели обвиняют Wildberries в мошенничестве

Пользователи известной платформы обнаружили факт обмана со стороны продавцов. Просматривая историю покупок, люди стали замечать, что там отображаются товары, которые они никогда не заказывали. При этом в личном кабинете показывается дата и время «купленных» товаров.

На первый взгляд кажется, что кто-то взломал вашу учетную запись, но на самом деле это – уловка недобросовестных продавцов. Таким способом они пытаются накрутить рейтинг новым товарам. Схема проста: если у вещи хорошие отзывы, продавец может заменить ее карточку и вместо одного товара продать другой. Подобные действия говорят о том, что покупатель будет обманут, ведь, совершив покупку, он напишет отзыв и поставит положительные оценки на другую, неизвестную вещь.

Wildberries рекомендует пользователям при обнаружении подобной ситуации писать жалобы на продавцов и обращаться в службу поддержки.