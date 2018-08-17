Вика Цыганова и Татьяна Веденеева попали под дождь на фестивале ландшафтного дизайна

Московское лето располагает к прогулкам на свежем воздухе, тем более что в последнее время в городе проходит масса интересных мероприятий под открытым небом. На днях Вика Цыганова, Татьяна Веденеева, Ирина Цывина и Наталья Лесниковская отправились на ВДНХ, где в рамках V фестиваля ландшафтного дизайна «Сады и люди» им предстояло оценить работы дизайнеров.
Около 30 масштабных садов и десятки арт-объектов, созданные несколькими сотнями участников фестиваля, расположились на территории 1,5 га рядом с центральным входом на главную выставку страны. Вооружившись зонтами, несмотря на дождь, звезды обошли всю экспозицию и выбрали своих фаворитов.
Татьяне Веденеевой больше всего понравились сады, которые отличает функциональность. Даже небольшое пространство можно и нужно использовать максимально эффективно, считает звезда. Не устающую экспериментировать с имиджем Викторию Цыганову заинтересовали дизайнерские решения. Супруг певицы, Вадим, по профессии художник, поэтому ее интересовала интерпретация дизайнерами темы фестиваля — «Игра в саду».
Наталья Лесниковская с сыновьями в ярких дождевиках устроили себе настоящую экскурсию по садам, с интересом рассматривая растения. Ирина Цывина, приехав на фестиваль с подругой, проявила особый интерес к хвойным растениям.
По единогласному решению звездного жюри лучшей работой фестиваля «Сады и люди»-2018 был признан сад Екатерины Богановой «Игра света».
Если вас тоже интересует садовая тема, советуем поторопиться: фестиваль продлится до 26 августа. Стоимость билета — 500 руб. Посетителей ждет не только выставка садов ведущих дизайнеров страны, но и мастер-классы, шоу-программа, конкурсы и многое другое.
Фото: архивы пресс-служб