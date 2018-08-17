Вика Цыганова и Татьяна Веденеева попали под дождь на фестивале ландшафтного дизайна

Московское лето располагает к прогулкам на свежем воздухе, тем более что в последнее время в городе проходит масса интересных мероприятий под открытым небом. На днях Вика Цыганова, Татьяна Веденеева, Ирина Цывина и Наталья Лесниковская отправились на ВДНХ, где в рамках V фестиваля ландшафтного дизайна «Сады и люди» им предстояло оценить работы дизайнеров.

Около 30 масштабных садов и десятки арт-объектов, созданные несколькими сотнями участников фестиваля, расположились на территории 1,5 га рядом с центральным входом на главную выставку страны. Вооружившись зонтами, несмотря на дождь, звезды обошли всю экспозицию и выбрали своих фаворитов.

Татьяне Веденеевой больше всего понравились сады, которые отличает функциональность. Даже небольшое пространство можно и нужно использовать максимально эффективно, считает звезда. Не устающую экспериментировать с имиджем Викторию Цыганову заинтересовали дизайнерские решения. Супруг певицы, Вадим, по профессии художник, поэтому ее интересовала интерпретация дизайнерами темы фестиваля — «Игра в саду».