54-летняя Вика Цыганова хочет попасть в «Дом-2»

Кроме того, Цыганова обеспокоена душевным состоянием ведущей проекта — Ольги Бузовой. По мнению певицы, ей удастся наладить контакт с 32-летней телеведущей: «Ольга всегда так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание. Иногда хочется таких людей утешить, прижать к себе. Уверена, мы найдем общий язык».

Это покажется удивительным, но идею пойти в «Дом-2» Вике Цыгановой подала Валерия Гай Германика. Эпатажный режиссер пересмотрела свои взгляды на жизнь, а в настоящее время работает на телеканале «Спас» и старается помочь людям просветлиться.

Фото: YouTube/Золото Шансона, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram