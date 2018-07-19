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54-летняя Вика Цыганова хочет попасть в «Дом-2»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Вики Цыгановой

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Певица намерена помочь участникам и ведущим шоу разобраться в себе.

Поклонники удивлены — звезда шансона Вика Цыганова заявила о своем желании поучаствовать в «Доме-2». Певица счастлива в браке уже более 25 лет, однако на проекте она не намерена искать новую любовь. «Романы с молодыми красавцами я там крутить не планирую. Потому что мужу не изменяю. Наоборот, буду говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре. Я хочу пообщаться с проблемными людьми, которые не такие, как все. Посмотрю, как они живут», — цитирует артистку портал Dni.ru.

Кроме того, Цыганова обеспокоена душевным состоянием ведущей проекта — Ольги Бузовой. По мнению певицы, ей удастся наладить контакт с 32-летней телеведущей: «Ольга всегда так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание. Иногда хочется таких людей утешить, прижать к себе. Уверена, мы найдем общий язык».

Это покажется удивительным, но идею пойти в «Дом-2» Вике Цыгановой подала Валерия Гай Германика. Эпатажный режиссер пересмотрела свои взгляды на жизнь, а в настоящее время работает на телеканале «Спас» и старается помочь людям просветлиться.

Фото: YouTube/Золото Шансона, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram

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