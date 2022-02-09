Варнава — в шелковой «пижаме», Бортич — в юбке-футляре на премьере комедии «Орел и решка. Кино»

Саша Бортич прибыла на премьеру в элегантном образе: актриса надела юбку-футляр с кулиской, черную блузу и элегантные туфли с инкрустацией жемчугом. В этот раз колготки на ней были целыми, о чем в шутку заметили собравшиеся. Дело в том, что на прошедшей недавно тусовке Бортич появилась в образе бунтарки с огромными дырами на колготках.

Журналисты спросили у актрисы, сколько в итоге ей дала денег Стася Милославская, но Бортич лишь с улыбкой отмахнулась.