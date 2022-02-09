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Варнава — в шелковой «пижаме», Бортич — в юбке-футляре на премьере комедии «Орел и решка. Кино»

9 февраля в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый ивент-показ фильма «Орел и решка. Кино» Вазгена Каграманяна. Спродюсировала комедию Нателла Крапивина, стоявшая у истоков популярно трэвел-шоу с аналогичным названием.
Варнава — в шелковой «пижаме», Бортич — в юбке-футляре на премьере комедии «Орел и решка. Кино»

Комедию представили съемочная группа и исполнители главных ролей: Екатерина Варнава, Александр Гудков, Саша Бортич и Александр Молочников.

Саша Бортич прибыла на премьеру в элегантном образе: актриса надела юбку-футляр с кулиской, черную блузу и элегантные туфли с инкрустацией жемчугом. В этот раз колготки на ней были целыми, о чем в шутку заметили собравшиеся. Дело в том, что на прошедшей недавно тусовке Бортич появилась в образе бунтарки с огромными дырами на колготках.

Журналисты спросили у актрисы, сколько в итоге ей дала денег Стася Милославская, но Бортич лишь с улыбкой отмахнулась.

Екатерина Варнава для знаменательного события выбрала удобный look — шелковый костюм пижамного типа. На сцене актриса призналась, что этот опыт игры в большом кино для нее первый, поэтому все происходящее очень волнительно. «И у меня, и у меня! Мы больше не девственники!» — пошутил Александр Гудков.

Пока Екатерина благодарила Нателлу Крапивину, уговорившую ее присоединиться к проекту, любимый мужчина Александр Молочников ворковал с Сашей Бортич.

Сюжет комедии разворачивается вокруг съемочной группы шоу «Орел и решка», находящегося на грани закрытия. Ведущие, режиссеры, операторы покинули проект, а оставшиеся находятся не в лучшей рабочей форме. И, чтобы избежать краха, продюсер решается на отчаянный шаг: начать съемки в одной из самых закрытых стран мира.

Посмотреть «Орел и решка. Кино» можно с 14 февраля на платформе «Кинопоиск».

Фото и видео: пресс-служба

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