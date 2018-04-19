Валерия Гай Германика и Тутта Ларсен поддержали Дарью Донцову в борьбе против рака

Российская писательница Дарья Донцова, которой несколько лет назад удалось победить рак груди, продолжает бороться с этим заболеванием, помогая другим. На днях она стала лицом образовательного проекта «Силы есть», инициированного компанией Nutricia Advanced Medical Nutrition при поддержке Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»

Одной из причин большого числа летальных исходов при онкологии — недостаточная информированность людей, столкнувшихся с этим заболеванием. Онкологический диагноз для любого человека — страшное слово, которое звучит как смертельный приговор: в нашем обществе отсутствует понимание, что рак лечится, пациенты и зачастую даже врачи недостаточно хорошо информированы о современных методах и технологиях лечения онкологических заболеваний. Мало кто знает, что даже питание способно помочь в борьбе: специализированный рацион как часть терапии рака придает организму сил в борьбе.

Дарья Донцова призывает людей говорить о том, что рак можно победить. «Рак боится сильных, тех, кто говорит: "Да, я не очень хорошо себя чувствую, ну и что, я никогда не сдамся". Мой многолетний опыт общения с онкобольными показывает, что оптимист быстрее выздоравливает. Тот, кто дерется с болезнью, побеждает», — уверена она.

Важной частью кампании «Силы есть» стала книга с историями людей, которые смогли победить болезнь. Полные искренности и пронзительности, эти истории — пример того, как жажда жизни и позитивная среда придают необыкновенную силу для борьбы. Для тех, кто не может приобрести печатную версию, на сайте проекта доступна онлайн-версия книги.

Вместе с писательницей проект поддержали и другие знаменитости: Тутта Ларсен, Валерия Гай Германика, Татьяна Геворкян, Ясмина Муратович, Евгения Линович.

Фото: архивы пресс-служб