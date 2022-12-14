В России на грипп будут тестировать как на ковид

По данным Роспотребнадзора, за последнее время заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в стране на треть. На фоне этого, во время совещания президента РФ с правительством, Анна Попова заявила, что всех пациентов будут тестировать на грипп при помощи ПЦР-тестов, как это было ранее с коронавирусом.

Также Попова сообщила о напряженной эпидемиологической ситуации в России. По мнению главы Роспотребнадзора, она вызвана двумя процессами. «Это рост заболеваемости ковидом: он небольшой, мы наблюдаем его четвертую неделю. Он на уровне 10–11 процентов каждую неделю, но он есть, и он будет продолжаться. И выраженный рост группы респираторных инфекций и гриппа», — высказалась Анна Попова.

Ранее сообщалось о том, что первоклассник из Томска запутался в пледе и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Ребенка чудом удалось спасти, и сейчас он находится в больнице, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробности читайте в этой статье.