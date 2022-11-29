В Подмосковье задержали сотрудников Wildberries после кражи товаров на 1,7 млн рублей

Недавно стало известно о том, что склад Wildberries в Электростали обокрали. По данным источника, злоумышленниками оказались сами сотрудники магазина. Они похитили электротовары – чайники, камеры видеонаблюдения и т.д. –, и сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. Правоохранительные органы задержали преступников в Ногинске, когда была осуществлена перегрузка товаров в гараж.

Выяснилось, что возбуждено уголовное дело о краже по части 4 статьи 158 УК РФ. Сейчас следствие выясняет причастность задержанных к совершению подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что вор во время кражи со взломом застрял в дверном проеме и умер. Подробности читайте в этой статье.