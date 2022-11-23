В Бурятии 4-летняя девочка ночью ушла из дома и насмерть окоченела от холода

Стало известно о гибели 4-летней россиянки из Бурятии, которая вышла ночью на 20-градусный мороз. По данным источника, ребёнок незаметно покинул дом, когда вся семья спала. Проснувшись, мать девочки не обнаружила ее в кровати. На поиски отправились родственники и соседи. Малышку нашли возле забора одного из дворов, и на ней были легкие сапожки, платье и демисезонная куртка. Следователи сообщили, что у девочки выявлены признаки переохлаждения.

Спасти пострадавшую не удалось: по пути в больницу ребёнок скончался. В результате этого завели уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии женщину изнасиловали во сне 7 раз и записали это на камеру. Подробности читайте в этой статье.