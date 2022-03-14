У Потехина родился сын, Добровольская развелась: события из жизни звезд 14 марта
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Фото: vk.com/potexin72
49-летний экс-солист группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин стал многодетным отцом. Малыш родился 1 марта, но радостной новостью счастливые родители поделились только сейчас. На странице музыканта появилось трогательное фото: отец держит на руках младенца. Алексей был с женой в родзале и перерезал пуповину.
У Алексея и Елены Потехиных есть еще дочери Мария и Дарья.
14 марта для многих знаменитостей стало необычным днем — они массово начали осваивать новые интернет-площадки для общения с подписчиками. Галина Боб опубликовала в своем канале в мессенджере Telegram забавное видео.
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с 43-летием. «Пашенька, с днем рождения! Люблю тебя! Твоя Лясенька!» — написала она на своей странице и показала нежное фото с мужем.
Алина Загитова порадовала поклонников фотографией, снятой в домашней обстановке. Спортсменку запечатлели в уютном домашнем образе в окружении четвероногих любимчиков.
Фото: t.me/azagitova_official
Актер и танцовщик Сергей Полунин перенес операцию на ноге. Об этом сегодня рассказала его любимая, фигуристка Елена Ильиных. Она опубликовала фото с избранником, на котором он стоит с забинтованной ногой, опираясь на костыли. «Мой герой», — подписала она фото и поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.
Николай Басков обратился в правоохранительные органы, чтобы защитить себя и близких от, как он уверен, спланированной травли. «Мой телефон находится в определенном месте. Каждое сообщение с угрозами проверяют», — рассказал артист в интервью «Комсомольской правде».
Певица Пелагея показала поклонникам трогательное фото с мамой Светланой и милашкой дочерью Таисией. «Семья супергерл после концерта в "Крокусе". Довольные результатом», — подписала артистка снимок.
Фото: t.me/pelageya_telegram
Чуть больше месяца назад стало известно что Евгения Добровольская разводится с третьим мужем Евгением Мананниковым после многолетнего брака. И теперь актриса обрела статус свободной женщины. Бракоразводный процесс завершился без лишней шумихи и дележки имущества.
Анна Семенович заболела и потеряла голос. Об этом она охрипшая сообщила в блоге. «Мои любимые, я совсем без голоса. Хотела записывать вам голосовые, но фониатр сказал молчать, и я молчу», — рассказала певица.
Саша Новикова, несколько дней назад ставшая мамой, впервые после родов показала фигуру. «Еду в офис сегодня и первый раз в привычной для себя одежде. Живот еще не ушел, но вес практически как до беременности — 49,5. А весила я 48 до и 58 на последнем сроке», — рассказала она в блоге.
Фото: t.me/howtosashanovikova
В январе Анастасия Волочкова со скандалом вернулась из отпуска в Россию. Она с экс-возлюбленным Сергеем устроила скандал на борту самолета. И теперь стало известно, что уголовное дело против танцовщицы может получить «отягчающие обстоятельства». Кроме того что бывшая балерина обматерила полицейских, она еще и показала им обнаженную грудь, сообщает Baza.
За оскорбление в отношении Волочковой могут возбудить уголовное дело по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти».
Фото и видео: Telegram, Starface, VK.com, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press