У Потехина родился сын, Добровольская развелась: события из жизни звезд 14 марта

49-летний экс-солист группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин стал многодетным отцом. Малыш родился 1 марта, но радостной новостью счастливые родители поделились только сейчас. На странице музыканта появилось трогательное фото: отец держит на руках младенца. Алексей был с женой в родзале и перерезал пуповину.

У Алексея и Елены Потехиных есть еще дочери Мария и Дарья.

14 марта для многих знаменитостей стало необычным днем — они массово начали осваивать новые интернет-площадки для общения с подписчиками. Галина Боб опубликовала в своем канале в мессенджере Telegram забавное видео.