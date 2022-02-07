Без скандалов и дележки: Евгения Добровольская разводится с молодым мужем после 16 лет брака
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Фото: Valery Lukyanov/ Global Look Press
57-летняя Евгения Добровольская приняла решение разойтись со своим супругом. С 2009 года актриса состояла в браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который моложе ее на 13 лет. Близкие артистки были категорически против этого союза и всячески отговаривали актрису идти под венец. Однако этот брак оказался крепче, чем все ожидали. Супруги прожили вместе 16 лет. За время семейной жизни у пары родилась дочь Анастасия. На данный момент девочке 13 лет.
Заявление о разводе уже рассматривается в суде. Основное заседание назначено на 21 февраля, сообщает «РИА Новости». У Евгении и Дмитрия нет претензий друг к другу. Делить им нечего, супруги планируют разойтись мирно, без лишнего шума. Вопрос с проживанием ребенка тоже решился без скандала, девочка остается с мамой.
Ранее Евгения уже упоминала о некоторых проблемах в отношениях и о возможной паузе. «Как в любой семье, у нас с ним бывает по-разному. Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше», — объясняла актриса. Похоже, что проблем в семье накопилось столько, что Добровольская решила уйти.
Напомним, что это уже третий брак Евгении, который терпит крах. Ранее Евгения Добровольская была замужем за Вячеславом Барановым. В 1986 году супруги развелись. Через три года актриса расписалась с Михаилом Ефремовым, но в 1997 году союз распался.
По слухам, причиной развода послужило то, что Евгения зарабатывала больше партнера. Это всегда было проблемой, а во время пандемии этот вопрос встал очень остро. Заработки Мананникова резко сократились, и актрисе стало тяжело тащить всю семью на своих плечах.
Фото: Instagram, Global Look Press