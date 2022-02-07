Без скандалов и дележки: Евгения Добровольская разводится с молодым мужем после 16 лет брака

Ранее Евгения уже упоминала о некоторых проблемах в отношениях и о возможной паузе. «Как в любой семье, у нас с ним бывает по-разному. Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше», — объясняла актриса. Похоже, что проблем в семье накопилось столько, что Добровольская решила уйти.

Напомним, что это уже третий брак Евгении, который терпит крах. Ранее Евгения Добровольская была замужем за Вячеславом Барановым. В 1986 году супруги развелись. Через три года актриса расписалась с Михаилом Ефремовым, но в 1997 году союз распался.

По слухам, причиной развода послужило то, что Евгения зарабатывала больше партнера. Это всегда было проблемой, а во время пандемии этот вопрос встал очень остро. Заработки Мананникова резко сократились, и актрисе стало тяжело тащить всю семью на своих плечах.