Тильда Суинтон в небесном костюме Haider Ackermann позировала на красной дорожке в Каннах
Одним из самых ярких событий фестиваля в Каннах за последние пару дней стала премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник». Режиссер собрал в команду талантливых актеров Голливуда: Тильду Суинтон, Оуэна Уилсона, Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду (она пропускает мероприятие из-за положительного теста на коронавирус) и других звезд первой величины.
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Фото: Dpd/ Global Look press
12 июля состоялся премьерный показ фильма, а сегодня, 13 июля — фотоколл, посвященный «Французскому вестнику».
На красной дорожке Тильда Суинтон блистала в небесно-голубом строгом костюме Haider Ackermann и туфлях на шпильке пыльного оттенка.
Фото: Alberto Terenghi/ Cannes 2021
Накануне на премьере актриса появилась на публике в ярком наряде того же бренда. Костюм Тильды сочетал, казалось бы, трудно соединимые оттенки — ярко-оранжевый, розовый и сверкающий зеленый. Но не даром колумбийского дизайнера Хайдера Акерманна называют «королем цвета».
Фото: Boesl/ Global Look press
Фильм является «любовным письмом журналистам» американской газеты в вымышленном французском городе XX века. Картина состоит из трех сюжетных линий, связанных с публикациями в американском журнале The French Dispatch («Французском вестнике», еженедельном приложении к канзасской газете Liberty, Kansas Evening Sun).
Фильм снимали с осени 2018 года по весну 2019-го в городе Ангулем.
Какой наряд идет Тильде Суинтон больше?
Фото и видео: Ddp, Franck Castel, Stefanie Rex, Boesl, Alberto Terenghi/ Cannes 2021, Terence Baelen, Panoramic/ Global Look press, youtube-канал AFP News Agency
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