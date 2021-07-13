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Тильда Суинтон в небесном костюме Haider Ackermann позировала на красной дорожке в Каннах

На Лазурном берегу проходит 74-й Международный Каннский кинофестиваль. Этого события ждали с особым трепетом, так как год назад мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Каждый день в Каннах представляют кинопремьеры со всего мира, а знаменитости выгуливают свои лучшие наряды.