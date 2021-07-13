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Тильда Суинтон в небесном костюме Haider Ackermann позировала на красной дорожке в Каннах

На Лазурном берегу проходит 74-й Международный Каннский кинофестиваль. Этого события ждали с особым трепетом, так как год назад мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Каждый день в Каннах представляют кинопремьеры со всего мира, а знаменитости выгуливают свои лучшие наряды.
Тильда Суинтон в небесном костюме Haider Ackermann позировала на красной дорожке в Каннах

Одним из самых ярких событий фестиваля в Каннах за последние пару дней стала премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник». Режиссер собрал в команду талантливых актеров Голливуда: Тильду Суинтон, Оуэна Уилсона, Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду (она пропускает мероприятие из-за положительного теста на коронавирус) и других звезд первой величины.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тильда Суинтон и Тимоти Шаламе

Фото: Dpd/ Global Look press

12 июля состоялся премьерный показ фильма, а сегодня, 13 июля — фотоколл, посвященный «Французскому вестнику».

На красной дорожке Тильда Суинтон блистала в небесно-голубом строгом костюме Haider Ackermann и туфлях на шпильке пыльного оттенка.

Тильда Суинтон в небесном костюме Haider Ackermann позировала на красной дорожке в Каннах

Фото: Alberto Terenghi/ Cannes 2021

Накануне на премьере актриса появилась на публике в ярком наряде того же бренда. Костюм Тильды сочетал, казалось бы, трудно соединимые оттенки — ярко-оранжевый, розовый и сверкающий зеленый. Но не даром колумбийского дизайнера Хайдера Акерманна называют «королем цвета».

Тильда Суинтон в небесном костюме Haider Ackermann позировала на красной дорожке в Каннах

Фото: Boesl/ Global Look press

Фильм является «любовным письмом журналистам» американской газеты в вымышленном французском городе XX века. Картина состоит из трех сюжетных линий, связанных с публикациями в американском журнале The French Dispatch («Французском вестнике», еженедельном приложении к канзасской газете Liberty, Kansas Evening Sun).

Фильм снимали с осени 2018 года по весну 2019-го в городе Ангулем.

Какой наряд идет Тильде Суинтон больше?

Фото и видео: Ddp, Franck Castel, Stefanie Rex, Boesl, Alberto Terenghi/ Cannes 2021, Terence Baelen, Panoramic/ Global Look press, youtube-канал AFP News Agency

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