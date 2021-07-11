Леа Сейду пропускает Каннский кинофестиваль из-за положительного теста на коронавирус

36-летняя звезда французского кино не смогла появиться на международном Каннском кинофестивале из-за положительного теста на коронавирус, сообщает Deadline.

Леа заразилась на съемках нового проекта, но некоторое время назад успела сделать вакцину, поэтому болезнь проходит бессимптомно. Актриса находится в изоляции в своем доме в Париже. Звезда надеется, что в скором времени тест покажет отрицательный результат и она сможет успеть поприсутствовать на фестивале.