Леа Сейду пропускает Каннский кинофестиваль из-за положительного теста на коронавирус
36-летняя звезда французского кино не смогла появиться на международном Каннском кинофестивале из-за положительного теста на коронавирус, сообщает Deadline.
Леа заразилась на съемках нового проекта, но некоторое время назад успела сделать вакцину, поэтому болезнь проходит бессимптомно. Актриса находится в изоляции в своем доме в Париже. Звезда надеется, что в скором времени тест покажет отрицательный результат и она сможет успеть поприсутствовать на фестивале.
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Фото: Global Look Press
Масштабное мероприятие на юге Франции продлится до 17 июля.
Этот год для актрисы выдался наиболее важным для карьеры. Актриса задействована сразу в четырех работах, которые будут показаны в Каннах. В основном конкурсе представлены картины «Франция» режиссера Брюно Дюмона, «История моей жены» Ильдико Эньеди и «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» Уэса Андерсона. Помимо этого фильм «Обман» режиссера Арно Деплешен будет показан в рамках «Каннской премьеры».
Фото и видео: Global Look Press
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