Тиктокершу обвинили в обмане подписчиков на сотни тысяч рублей

На блогера Ксению Быкову подписаны в социальной сети десятки тысяч пользователей. В своём профиле девушка опубликовала рекламу «быстрого заработка». Фолловеры повелись на уловку и совершили «партнёрские вклады» с надеждой на то, что им вернутся проценты прибыли. Этого, увы, не произошло.

Как сообщает РЕН ТВ, три жителя Москвы отправили крупную сумму денег на чужой счёт. Так, например, один мужчина вложил в бизнес 190 тысяч рублей, но ни он, ни другие перечислившие не дождались возврата средств.

Обстоятельства инцидента только предстоит установить.

Ранее стало известно о том, что киллер по ошибке выстрелил в армянина на севере Москвы. Потерпевшего удалось спасти, но он находится в тяжелом состоянии. Подробности читайте в этой статье.