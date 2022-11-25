Ничего себе, вот это ошибка: киллер обознался и расстрелял не того человека на севере Москвы

24 ноября в районе 7 вечера на севере Москвы был расстрелян армянин. По данным «МК», по пути домой на потерпевшего набросился неизвестный в капюшоне и начал избивать. После этого киллер 7 раз выстрелил в жертву и скрылся с места преступления.

Когда на помощь армянину подоспели врачи и правоохранительные органы, то были обнаружены травматический пистолет и стеклянные гильзы. Нападавшего сумели задержать по горячим следам. Им оказался 45-летний уроженец Кавказа, зарегистрированный в Ногинске. Киллер сообщил, что обознался и на месте потерпевшего должен был оказаться другой человек. Сейчас следствие выясняет, на кого планировал напасть мужчина и с какой целью.

К слову, потерпевшего удалось спасти. У молодого человека обнаружили ранения в области головы, груди и живота, поэтому врачами сразу была проведена операция, которая прошла успешно.

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