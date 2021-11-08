Сын Верника — с девушкой, Повереннова — без мужа и другие звезды на премьеры фильма «Вечные»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Одной из первых на красной ковровой дороже появилась Алена Водонаева, которая выбрала модные ботфорты телесного цвета и пиджак свободного кроя цвета фуксии. Образ дополнил вечерний макияж с акцентом на глаза и губы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Гостьей этого вечера также стала певица и актриса Женя Малахова, которая появилась в ярком платье с цветочным принтом. Журналисты обратили внимание на округлившийся животик звезды. Кажется, что Женя находится в ожидании первенца.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Григорий Верник, сын актера Игоря Верника, посетил премьеру со своей возлюбленной Марией Янычевой. Парочка не стеснялась показывать свои нежные чувства перед камерами.
Мероприятие посетила Дарья Повереннова, выбравшая серые джинсы, серую футболку, поверх которой надела модное пальто и повязала шарф.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
А вот телеведущая Аврора надела черную кожаную юбку с разрезом и топ такого цвета. Роковой образ звезды дополнили высокие белые сапоги.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Среди звездных гостей также были Ирина Безрукова, Маша Цигаль, Алиса Хазанова, Роман Архипов, DJ Грув, Антон Риваль, Ким Аюми, Екатерина Мцитуридзе и многие другие.
Напомним, что в киноленте режиссера Хлоя Чжао показа жизнь особенных людей, наделенных суперспособностями. Они появились пять миллионов лет назад и на протяжении всего этого времени тайно оберегали людей. Однако некоторые новые события заставили их выйти из тени и сообщить о своем существовании.
Фото и видео: Макс Светский / Passion.ru