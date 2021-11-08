Женя Малахова с заметно округлившимся животом появилась на премьере фильма «Вечные»

Кажется, что Малахова находится в интересном положении и ожидает первенца. Сама звезда пока не спешит делиться с поклонниками радостной новостью, тем более в последнее время она предпочитает не обсуждать свою личную жизнь.

«Сейчас я придерживаюсь следующего мнения: личная жизнь должна оставаться личной. Мой муж — не кинематографист, сфера его деятельности далека от мира кино, но он очень тонко чувствует и отлично понимает специфику моей работы. Мне в этом плане очень повезло», — объясняла звезда.