Женя Малахова с заметно округлившимся животом появилась на премьере фильма «Вечные»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Кажется, что Малахова находится в интересном положении и ожидает первенца. Сама звезда пока не спешит делиться с поклонниками радостной новостью, тем более в последнее время она предпочитает не обсуждать свою личную жизнь.
«Сейчас я придерживаюсь следующего мнения: личная жизнь должна оставаться личной. Мой муж — не кинематографист, сфера его деятельности далека от мира кино, но он очень тонко чувствует и отлично понимает специфику моей работы. Мне в этом плане очень повезло», — объясняла звезда.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
В августе 2020 года актриса во второй раз вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова. Правда, лицо своего супруга Женя пока тоже не показывает публике. В апреле 2021 года появились новости, что звезда беременна, ведь на празднике по случаю дня рождения психолога Евгении Березы она появилась в обтягивающем платье, которое подчеркивало животик.
Однако тогда представитель Малаховой опровергла слухи, отметив, что она немного поправилась после отпуска. «Совсем недавно Женя вернулась с отдыха — она летала на Мальдивы, и поправилась всего лишь на пару килограммов, но, как известно, люди любят приписывать то, чего нет, поэтому подумали, что Женя беременна. Должна вас огорчить, но это не так», — сообщила менеджер изданию «СтарХит».
Напомним, что ранее Женя Малахова шесть лет была в браке с известным российским режиссером Ренатом Давлетьяровым, с которым познакомилась во ВГИКе.
Фото: Макс Светский / Passion.ru, @malahovajenya; видео: Макс Светский / Passion.ru