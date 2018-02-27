Ходченкова и Варнава оценили провокационный фильм «Купи меня»
Вчера вечером, 26 февраля, в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Купи меня». Главными гостьями вечера стали исполнительницы главных ролей — Юлия Хлынина, Анна Адамович и Светлана Устинова. Последнюю сопровождал супруг Илья Стюарт.
Мероприятие также посетили Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Анна Хилькевич, Андрей Гайдулян, Теона Дольникова, Марина Кравец, Алена Долецкая, Софико Шеварнадзе, Анна Чурина, Женя Малахова, Валентина Рубцова, Теймураз Тания, Игорь Огурцов, Владимир Фекленко и другие.
Драма Вадима Перельмана, в основе которой лежит история о трех девушках, мечтающих покорить Москву и буквально готовых продать себя состоятельным мужчинам, чтобы ездить на шикарных автомобилях и одеваться в дорогие вещи, представили продюсеры — Федор Бондарчук, Семен Слепаков, Таймураз Бадзиев, Вячеслав Дусмухаметов, Альберт Рябышев, Дмитрий Табарчук. Именитый режиссер не смог представить фильм лично.
Фильм «Купи меня» можно увидеть в кино с 1 марта 2018 года.
Фото: архивы пресс-служб