Старшая дочь Татьяны Навки зажгла на вечеринке золотой молодежи в ЦУМе

Этой весной состоялась третья по счету вечеринка золотой молодежи, организованная журналом Tatler. Аэрохоккей, ТВ-приставки, стилизованная под баскетбольную площадку фотозона — на четвертом этажа ЦУМа царило настоящее веселье.

Под модные ритмы зажигала «самая перспективная и талантливая молодежь Москвы»: дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова, дочь главреда Vogue Вероника Федорова, дочь министра энергетики России Алина Новак, дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина, внучка Иосифа Бродского и Марины Басмановой Пелагея, внучатая племянница Матильды Кшесинской Элеонора Севенард, дочь Алены Румянцевой Таисия, дочь Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова Дина и другие дети звезд.

Старшая дочь Татьяны Навки от брака с Александром Жулиным Саша веселилась с подругами.