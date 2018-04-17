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«Благородная красота»: Тина Канделаки показала редкое фото взрослой дочери

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Фото из Instagram Тины Канделаки
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Взрослая дочь Тины Канделаки стала элегантной красавицей.

18-летняя Мелания Кондрахина, дочь известной телеведущей и бизнес-леди Тины Канделаки, всегда была настоящей красавицей. Тем не менее она не старается стать популярной и даже запрещает маме публиковать свои фото в блоге. Сегодняшнй день стал исключением.

«@melaniakondrahina очень редко разрешает себя выкладывать», — посетовала звездная мама под снимком, на котором запечатлена взрослая и элегантная Меланияю.

«Боже, какая неземная красота», «Благородная красота», «Видела Меланию как-то в Золотом яблоке в Афимолле, такая скромная не высокомерная девушка. Смотреть приятно, не мнит из себя звезду», «Красотка без перекачанных губ и с прекрасным лицом», «Очень мало таких скромных девушек, на вес золота! Надо беречь таких», «Взрослеет и становится все более привлекательной девушкой! Вот только со стрижкой нужно, что-то подумать», «Ваша стать и порода чувствуется», «Расцвела. Глаза просто огонь», — обсуждают поклонники Тины Канделаки. Они не раз отмечали сходство мамы и дочери.

Многие из них знают, что это необычное имя — Мелания— было выбрано под впечатлением от известной фотомодели словенского происхождения, ныне супруги 45-го президента США Дональда Трампа, Меланьи Кнавс. «Никогда не забуду, как смотрела конкурс красоты, который вела @flotus и решила, что это самое прекрасное имя для моей девочки», — признавалась Тина.

Сейчас девушка учится на факультете журналистики в МГУ. Мама старается воспитывать ее, прививая традиционные ценности. «Мы много говорим о контроле рождаемости, об осознанном материнстве, о зрелом выборе, но все наши попытки жить для себя — тщетны, смысл женщины в детях, а потом уже в карьере, самосовершенствовании, социальной роли и власти в обществе», — говорила она.

Фото: instagram

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