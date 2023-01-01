Стало известно, что портит настроение россиянам в новогоднюю ночь

Сейчас вся страна отмечает наступивший 2023 год. Хлопушки, детский смех и теплые поздравления звучат повсюду! Тем не мене в распоряжении радиостанции «Говорит Москва» попала информация, в которой сказано, что может испортить россиянам настроение в эти дни.

Сервис по поиску работы SuperJob провел интересный опрос. Так, 12% жителей страны отметили, что их раздражают скучные «Голубые огоньки». 10% респондентов пожаловались на множество нетрезвых людей и шум от их буйства. 5% россиян выразили недовольство по поводу переедания за праздничным столом.

Редакция “Passion.ru” поздравляет Вас с Новым 2023 годом!

Никакие лакомства так не ассоциируется с Новым годом, как салат «Оливье» и дольки мандаринов. Тем не менее эксперт предупредил жителей России и назвал опасную дозу цитрусового фрукта. Подробности читайте в этой статье.