Спортсменка из Кирова получила удар током в 27 тыс. вольт и чудом выжила

В 2021 году спортсменка Наталья Крайнова, проживающая в Кировской области, вышла на пробежку в лес и чудом осталась жива. Внезапно бегунья столкнулась с препятствием: ее путь перегородил железнодорожный состав. Девушка решила перелезть через него, но по роковой случайности зацепилась за провода, в результате чего получила удар током в 27 тысяч вольт. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Врачи боролись за жизнь Натальи, у которой были множественные разрывы внутренних органов и 70% тела покрыто ожогами. После травмы медики сообщили, что Крайнова не сможет вернуться в спорт. Однако сейчас бегунья восстановилась на 90% и надеется, что после окончания университета возобновит карьеру.

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