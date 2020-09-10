Соколовский с новой девушкой, Бледанс и другие знаменитости первыми посмотрели «Историю Дэвида Копперфилда»

В среду, 9 сентября, в Москве состоялась светская премьера фильма, рассказывающего об одном из самых известных иллюзионистов мира - «История Дэвида Копперфилда». Судя по трейлерам, которые появились в Сети задолго до показа, выход фильма планировался на май, но состоялся только в сентябре. В зале отеля ARARAT PARK HYATT были замечены Эвелина Бледанс, Влад Соколовский и другие знаменитости - им посчастливилось первыми увидеть картину.

Влад Соколовский пришел на мероприятие с новой девушкой - Ангелиной Сурковой. Смелая брюнетка не побоялась причин развода артиста с Ритой Дакотой и, несмотря на короткое расставание, которое уже успело произойти в истории новой пары, поддерживает возлюбленного во всем.