«Слуга» закона: майор полиции организовал бордель в сауне Москвы

Как сообщает портал «РИА Новости», в Москве был задержан майор полиции, организовавший бордель в сауне на юге Москвы. Известно, что задержанному предъявлены обвинения за организацию «досуга» для посетителей заведения с проститутками. Следствию удалось выяснить, что публичный дом работал с 2019 года.

Майору полиции светит максимальное наказание по пункту «а» части 2 статьи 241 УК РФ в виде лишения свободы до шести лет. Также, по данным источника, в отделе, в котором работал преступник, проводится служебная проверка.

Ранее стало известно о том, что шестилетний мальчик, играясь, получил травму половых органов. Сейчас ребёнок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Подробности читайте в этой статье.