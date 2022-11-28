Играясь, шестилетний мальчик получил тяжёлую травму половых органов

Как сообщает «МК», вчера на Юго-востоке Москвы произошёл инцидент. В квартире на улице Верхняя Хохловка 6-летний мальчик получил травму половых органов.

Ребёнок полез в раковину за водой, но потерял равновесие и неудачно упал на дверь тумбочки. После случившегося была незамедлительно вызвана скорая помощь, и пострадавшего госпитализировали. На данный момент малыш находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинске второклассница умерла после катания на тюбинге. О произошедшем сообщает телеканал РЕН ТВ. Девочка получила травму грудной клетки. К сожалению, ребёнка не удалось спасти. Подробности читайте в этой статье.