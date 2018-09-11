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Сестры Хадид, Рита Ора, Адам Ливайн с женой и другие звезды отпраздновали успех шоу Victoria’s Secret 2018

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джиджи Хадид

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Звезды яркого шоу Victoria’s Secret блеснули еще и на традиционной розовой дорожке масштабной вечеринки, организованной сразу после дефиле.

После грандиозного показа в огромном зале Pier 94 в Нью-Йорке участниц шоу Victoria’s Secret ждала розовая ковровая дорожка. Расслабиться после многомесячной подготовки топ-модели смогли на афтепати.

Наряды «ангелов» выглядели не менее сексапильно, чем на подиуме несколькими часами ранее. По традиции, самыми популярными у девушек стали полупрозрачные и полностью прозрачные платья, а также наряды с высокими разрезами и сидевшие как вторая кожа комбинезоны.

Кто-то из моделей пришел на афтепати шоу со своими бойфрендами, как Винни Харлоу, кто-то с мужьями, как Бехати Принслу с Адамом Ливайном, а кто-то, как сестры Джиджи и Белла Хадид, — с мамой. Компанию звездам показа составили поп-певицы Рита Ора и Биби Рекса, исполнившие свои самые зажигательные хиты во время показа.

Фото: East News

Видео: Youtube.com / OMG!

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