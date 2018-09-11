Сестры Хадид, Рита Ора, Адам Ливайн с женой и другие звезды отпраздновали успех шоу Victoria’s Secret 2018

После грандиозного показа в огромном зале Pier 94 в Нью-Йорке участниц шоу Victoria’s Secret ждала розовая ковровая дорожка. Расслабиться после многомесячной подготовки топ-модели смогли на афтепати.

Наряды «ангелов» выглядели не менее сексапильно, чем на подиуме несколькими часами ранее. По традиции, самыми популярными у девушек стали полупрозрачные и полностью прозрачные платья, а также наряды с высокими разрезами и сидевшие как вторая кожа комбинезоны.