Сестры Хадид, Рита Ора, Адам Ливайн с женой и другие звезды отпраздновали успех шоу Victoria’s Secret 2018

После грандиозного показа в огромном зале Pier 94 в Нью-Йорке участниц шоу Victoria’s Secret ждала розовая ковровая дорожка. Расслабиться после многомесячной подготовки топ-модели смогли на афтепати.
Наряды «ангелов» выглядели не менее сексапильно, чем на подиуме несколькими часами ранее. По традиции, самыми популярными у девушек стали полупрозрачные и полностью прозрачные платья, а также наряды с высокими разрезами и сидевшие как вторая кожа комбинезоны.
Кто-то из моделей пришел на афтепати шоу со своими бойфрендами, как Винни Харлоу, кто-то с мужьями, как Бехати Принслу с Адамом Ливайном, а кто-то, как сестры Джиджи и Белла Хадид, — с мамой. Компанию звездам показа составили поп-певицы Рита Ора и Биби Рекса, исполнившие свои самые зажигательные хиты во время показа.
Фото: East News
Видео: Youtube.com / OMG!