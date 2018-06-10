Сергей Безруков и его беременная жена представили свой фильм в рамках Кинотавра

29-й Открытый фестиваль российского кино «Кинотавр» подходит к концу, однако количество кинозвезд в Сочи не уменьшается. Минувшим вечером в Зимнем театре состоялся премьерный показ фильма «Заповедник», известного также под рабочим названием «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Режиссером фильма выступила Анна Матисон, которая не так давно обнародовала свое «интересное положение», а продюсером фильма стал ее супруг Сергей Безруков. Он также исполнил одну из главных ролей в ленте. Среди гостей смотра были замечены Дарья Повереннова, Елена Захарова, Алена Свиридова, Ирина Гринева.