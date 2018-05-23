Сергей Безруков снова станет отцом: почему беременность Анны Матисон стала поводом для шуток

Сегодня, 23 мая, народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков сообщил, что снова станет папой. Его жена и коллега Анна Матисон беременна.

«Дорогие мои, Хоррошие!!! РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ РАДОСТНУЮ НОВОСТЬ!!!!! МЫ С АНЕЙ СНОВА ЖДЁМ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение))))», — написал он в блоге.

Первый ребенок в семье звезд — очаровательная Мария — родилась 4 июля 2016 года. Не так давно счастливый отец демонстрировал фото и видео с ее участием.

Поздравляем пару!

Фото: globallookpress