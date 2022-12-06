С наследников Михаила Булгакова требуют 115 млн рублей за продажу прав на «Мастера и Маргариту»

Отечественные кинопроизводители подали в суд на наследников Михаила Булгакова. 52-летнего Сергея и 72-летнюю Дарью Шиловских, потомков известного писателя, обвиняют в продаже прав на экранизацию «Мастера и Маргариты» американской компании. Теперь с них требуют 115 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Выяснилось, что компания «Марс Медиа Энтертейнмент» в 2017 году решила экранизировать популярный роман, получив на это разрешение. После того, как начались съемки, на компанию пришла жалоба из США. Причиной этого являются Шиловские, которые продали права на книгу Голливуду. Несмотря на то, что наследники Булгакова обещали разобраться в ситуации, «Марс Медиа Энтертейнмент» требует с них теперь миллионы для возмещения убытков.

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