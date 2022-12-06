Новый сериал о маньяке достиг миллиарда часов просмотров

В топ-3 самых просматриваемых сериалов на Netflix вошел новый сериал «Монстр: История Джеффри Дамера». 10-серийный фильм набрал более миллиарда часов просмотров при том, что первая серия вышла 21 сентября.

По сюжету, герой насилует и ест жертв, а части тел хранит в холодильнике. В основе сериала – истории убийств 17 человек, которые произошли с 1978 по 1991 годы.

Больше просмотров получили только «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».

Ранее был назван самый мерзкий фильм 2022 года.