Рудковская, Лобода, Темникова и другие звезды на Russian Music Festival на Лазурном берегу

Среди гостей вечера были замечены Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Анна Цуканова-Котт, Валерия Дергилева, Вадим Верник и другие звезды. Закрытие фестиваля состоится уже сегодня, 15 августа, а вечером пройдет концерт сильной половины российской эстрады. Свои хиты исполнят Дима Билан, Emin и группа «Земляне».