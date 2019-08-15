Рудковская, Лобода, Темникова и другие звезды на Russian Music Festival на Лазурном берегу

Второй день Russian Music Festival, стартовавшего в Монте-Карло 13 августа, ознаменовался концертом самых ярких артисток отечественного шоу-бизнеса. На сцене мероприятия в прямом и переносном смысле блистали Светлана Лобода, Елена Темникова и MARUV.
Светлана Лобода на Russian Music Festival
Среди гостей вечера были замечены Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Анна Цуканова-Котт, Валерия Дергилева, Вадим Верник и другие звезды. Закрытие фестиваля состоится уже сегодня, 15 августа, а вечером пройдет концерт сильной половины российской эстрады. Свои хиты исполнят Дима Билан, Emin и группа «Земляне».
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!