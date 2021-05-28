Роскошная Нинидзе пришла на вечеринку GQ без Виторгана, а похорошевший Юдашкин — с женой

В четверг, 27 мая, российские знаменитости собрались в Императорском Яхт-клубе на приеме по случаю старта голосования за претендентов на звание «GQ Человек года» 2021. На мероприятии были замечены Мария Погребняк, Дилара Зинатуллина, Дина Саева, Валерий Сюткин, Влад Лисовец, Дмитрий Шепелев, Родион Газманов, Слава Марлоу, Дилара Зинатуллина и многие другие.