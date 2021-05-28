Роскошная Нинидзе пришла на вечеринку GQ без Виторгана, а похорошевший Юдашкин — с женой
В четверг, 27 мая, российские знаменитости собрались в Императорском Яхт-клубе на приеме по случаю старта голосования за претендентов на звание «GQ Человек года» 2021. На мероприятии были замечены Мария Погребняк, Дилара Зинатуллина, Дина Саева, Валерий Сюткин, Влад Лисовец, Дмитрий Шепелев, Родион Газманов, Слава Марлоу, Дилара Зинатуллина и многие другие.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Нино Нинидзе, которая вышла в свет без супруга Максима Виторгана, представила свое прочтение дресс-кода Summer chic, надев легкое атласное платье.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Валентин и Марина Юдашкины выбрали наряды в одном стиле - на модельере был серый костюм поверх розовой толстовки, на его супруге - черный жакет и белоснежные брюки.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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