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Роскошная Нинидзе пришла на вечеринку GQ без Виторгана, а похорошевший Юдашкин — с женой

Российские знаменитости повеселились на мероприятии глянцевого журнала.

В четверг, 27 мая, российские знаменитости собрались в Императорском Яхт-клубе на приеме по случаю старта голосования за претендентов на звание «GQ Человек года» 2021. На мероприятии были замечены Мария Погребняк, Дилара Зинатуллина, Дина Саева, Валерий Сюткин, Влад Лисовец, Дмитрий Шепелев, Родион Газманов, Слава Марлоу, Дилара Зинатуллина и многие другие.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Погребняк

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Нино Нинидзе, которая вышла в свет без супруга Максима Виторгана, представила свое прочтение дресс-кода Summer chic, надев легкое атласное платье.

Нино Нинидзе

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Валентин и Марина Юдашкины выбрали наряды в одном стиле - на модельере был серый костюм поверх розовой толстовки, на его супруге - черный жакет и белоснежные брюки.

Валентин и Марина Юдашкины

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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