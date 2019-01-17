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В полиции подтвердили факт выезда в коттедж Муцениеце и Прилучного по подозрению в домашнем насилии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный

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Недавно Рунет всколыхнула новость о том, что 31-летний актер якобы избил свою 29-летнюю супругу.

На днях в Сеть просочилась информация о новых более чем серьезных проблемах в браке Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Российские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к паре, сообщили, что за пару дней до Нового года актер якобы избил жену, и в их коттедж даже был вызван участковый — подруга Агаты, живущая по соседству, услышала крики и позвонила стражам порядка.

Молодая мама тогда резко отрицала в своем Instagram, что ссора с Павлом у нее действительно была: «Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще я в коме! Ах да, еще у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении...» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Но на днях «Комсомольская правда» дождалась официального ответа от пресс-службы МВД по Московской области, и вот что рассказали журналистам в полиции: «Вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа».

Напомним, Прилучный и Муцениеце женаты уже 7 лет, у них подрастают 5-летний сын Тимофей и 2-летняя дочь Мия. Кстати, в прошлом году пара сильно поссорилась и была очень близка к разводу, но в итоге супруги помирились и в различных интервью повторяли, что очень счастливы вместе.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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