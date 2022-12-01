Психанула: разгневанная москвичка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону

Как сообщает источник, в вагоне московского метро, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской», произошел инцидент. Недовольная пассажирка устроила конфликт из-за того, что женщина якобы громко разговаривала по телефону. В ярости москвичка ударила ее ножом по лицу. После этого злоумышленница вышла из вагона и скрылась с места преступления.

Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам полиции метро, и ей вызвали бригаду медиков. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

К слову, злоумышленницу удалось задержать на станции «Октябрьское поле». По факту нападения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что женщина заманила к себе дочь подруги и сделала ее сексуальной рабыней. Подробности читайте в этой статье.