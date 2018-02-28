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Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Юлия Снигирь и другие на премьере фильма «Довлатов»

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева
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В Москве состоялась премьера фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего.

Вчера вечером, 27 февраля, в Цифровом Деловом пространстве состоялась московская премьера фильма «Довлатов».

Творение режиссера Алексея Германа-младшего смогли оценить Никита Михалков, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Алена Долецкая, Максим Виторган, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Алиса Хазанова, Мария Миронова, Юлия Снигирь, Анна Меликян, Константин Богомолов, Соня Карпунина, Клим Шипенко, Юлия Барановская, Лаура Джугелия, Николай Картозия, Сергей Яхонтов, Ян Яновский и многие другие.

Фильм «Довлатов» получил награду Берлинского кинофестиваля и собрал массу восторженных отзывов. «Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — говорил режиссер.

Лента повествует о нескольких днях из жизни культового отечественного писателя Сергея Довлатова. Что интересно, до съемок сербский актер Милан Марич не знал, кто такой Довлатов, но в процессе проникся его личностью и творчеством.

Со сцены зрителей приветствовали создатели картины: режиссер Алексей Герман-младший, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, продюсеры Константин Эрнст, Артем Васильев, Андрей Савельев, художник-постановщик Елена Окопная, Екатерина Довлатова, исполнители ведущих ролей Милан Марич, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный и другие члены съемочной группы.

Фильм «Довлатов» можно увидеть на экранах кинотеатров с 1 по 4 марта 2018 года.

Фото: WDSSPR

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