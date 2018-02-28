Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Юлия Снигирь и другие на премьере фильма «Довлатов»

Вчера вечером, 27 февраля, в Цифровом Деловом пространстве состоялась московская премьера фильма «Довлатов».

Творение режиссера Алексея Германа-младшего смогли оценить Никита Михалков, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Алена Долецкая, Максим Виторган, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Алиса Хазанова, Мария Миронова, Юлия Снигирь, Анна Меликян, Константин Богомолов, Соня Карпунина, Клим Шипенко, Юлия Барановская, Лаура Джугелия, Николай Картозия, Сергей Яхонтов, Ян Яновский и многие другие.

Фильм «Довлатов» получил награду Берлинского кинофестиваля и собрал массу восторженных отзывов. «Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — говорил режиссер.

Лента повествует о нескольких днях из жизни культового отечественного писателя Сергея Довлатова. Что интересно, до съемок сербский актер Милан Марич не знал, кто такой Довлатов, но в процессе проникся его личностью и творчеством.