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Фильм «Довлатов» получил награду Берлинского кинофестиваля

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Алексей Герман-младший
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Отечественные кинофильмы отметили призами независимых жюри на Берлинале-2018

Сегодня стало известно, что фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» был отмечен призом независимого жюри на Берлинском кинофестивале. Лента получила приз жюри читателей Berliner Morgenpost. «Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — заявил Алексей Герман-младший.

Алексей Герман-младший

Как отмечает Meduza, еще одна отечественная киноработа, а именно фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль», победила в зрительском голосовании в программе «Панорама».

Напомним, фильм «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни культового отечественного писателя Сергея Довлатова. В главных ролях снялись Милан Марич, Светлана Ходченкова, Елена Лядова и Данила Козловский. Посмотреть фильм «Довлатов» в кино можно будет начиная с 1 марта.

Фильм «Профиль» рассказывает о британской журналистке, создавшей фейковый аккаунт в социальной сети, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Отмечается, что фильм снят в формате screen life — действие происходит на экране телефона или компьютера.

Фото: gettyimages, globallookpress, eastnews

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