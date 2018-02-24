Фильм «Довлатов» получил награду Берлинского кинофестиваля

Как отмечает Meduza, еще одна отечественная киноработа, а именно фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль», победила в зрительском голосовании в программе «Панорама».

Напомним, фильм «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни культового отечественного писателя Сергея Довлатова. В главных ролях снялись Милан Марич, Светлана Ходченкова, Елена Лядова и Данила Козловский. Посмотреть фильм «Довлатов» в кино можно будет начиная с 1 марта.

Фильм «Профиль» рассказывает о британской журналистке, создавшей фейковый аккаунт в социальной сети, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Отмечается, что фильм снят в формате screen life — действие происходит на экране телефона или компьютера.

Фото: gettyimages, globallookpress, eastnews