Одинокая и красивая Поризкова, похорошевший Деймон и другие звезды на премьере «Тихого омута»

Мировая премьера «Тихого омута» состоялась несколько недель назад в Каннах. Тогда представлять картину на красную дорожку вышли Мэтт Деймон и Камилль Коттен. Теперь же в США исполнитель главной мужской роли в триллере позировал фотографам без супруги, но в обнимку с Эбигейл Бреслин, сыгравшей в фильме дочь главного героя.

В прессе отметили, что 50-летний Деймон выглядел похорошевшим. На премьере он непринужденно фотографировался в элегантном костюме и белой футболке. Образ актера завершили блестящая обувь и кожаный ремень.