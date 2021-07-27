Одинокая и красивая Поризкова, похорошевший Деймон и другие звезды на премьере «Тихого омута»
Мировая премьера «Тихого омута» состоялась несколько недель назад в Каннах. Тогда представлять картину на красную дорожку вышли Мэтт Деймон и Камилль Коттен. Теперь же в США исполнитель главной мужской роли в триллере позировал фотографам без супруги, но в обнимку с Эбигейл Бреслин, сыгравшей в фильме дочь главного героя.
В прессе отметили, что 50-летний Деймон выглядел похорошевшим. На премьере он непринужденно фотографировался в элегантном костюме и белой футболке. Образ актера завершили блестящая обувь и кожаный ремень.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Также на премьеру в «Линкольн-центр» прибыли супермодель Паулина Поризкова, актрисы Эми Харгривз, Мэрайя Стронгин, Кристал Джой Браун.
Для Паулины Поризковой этот выход в свет стал первым после того, как стало известно о ее расставании с продюсером Аароном Соркиным. Их роман был непродолжительным — всего несколько месяцев. Как пара они заявили о себе весной 2021-го на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Разрыв с миллионером Поризкова объяснила тем, что, несмотря на все желание быть вместе, они люди разного полета.
На премьере «Тихого омута» Паулина тем не менее выглядела счастливой. Модель, неприемлющая пластических операций, выглядела невероятно красивой в простом переливающемся платье цвета шампанского.
Фото: Getty Images
Актриса Кристал Джой Браун, известная по ролям в фильмах «Космос», «Касл» и других, прибыла в «Линкольн-центр» в легком полупрозрачном платье максимальной длины. Светло-голубой оттенок наряда подчеркнул красоту артистки.
Фото: Getty Images
По сюжету фильма «Тихий омут» Билл Бейкер (Мэтт Деймон) отправляется из США во Францию, чтобы вытащить из тюрьмы дочь-студентку, обвиняемую в убийстве. Он ее единственная надежда, и у него есть только один шанс доказать невиновность дочери.
Фото и видео: Getty Images, Kinopoisk.ru, ONE Media
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