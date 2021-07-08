Кьяра Ферраньи в неоне, Мэтт Дэймон и другие звезды на премьере «Тихого омута» в Каннах

В 2021 году фестиваль в Каннах проходит позже обычного. Даты одного из главных мероприятий в мире кинематографа сдвинули из-за пандемии коронавируса. Из-за этого фестиваль ждали так, как никогда раньше. И режиссеры, готовившие премьеры, и актеры, подбиравшие лучшие наряды для красной дорожки.

Сегодня в Каннах прошла премьера триллера и детективной драмы Тома МакКарти «Тихий омут». Перед показом фотографам позировали исполнители главных ролей и многочисленные гости.

Бразильсая модель Изабель Гулар для премьерного вечера в Каннах выбрала костюм с расклешенными книзу брюками и топом оригинального кроя.