Кьяра Ферраньи в неоне, Мэтт Дэймон и другие звезды на премьере «Тихого омута» в Каннах
В 2021 году фестиваль в Каннах проходит позже обычного. Даты одного из главных мероприятий в мире кинематографа сдвинули из-за пандемии коронавируса. Из-за этого фестиваль ждали так, как никогда раньше. И режиссеры, готовившие премьеры, и актеры, подбиравшие лучшие наряды для красной дорожки.
Сегодня в Каннах прошла премьера триллера и детективной драмы Тома МакКарти «Тихий омут». Перед показом фотографам позировали исполнители главных ролей и многочисленные гости.
Бразильсая модель Изабель Гулар для премьерного вечера в Каннах выбрала костюм с расклешенными книзу брюками и топом оригинального кроя.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Мэтт Дэймон прибыл на премьеру без жены Лучаны Бароссо, но в обнимку с коллегой по фильму Камилль Коттен. Оба выглядели максимально элегантно.
Фото: Getty Images
Модель и дизайнер Кьяра Ферраньи, три месяца назад родившая дочь, на красной дорожке блистала я ярком легком пышном платье неонового оттенка.
Актриса Джоди Тернер-Смит появилась перед сотнями фотокамер в длинном платье с перьями. Наряд белого и желтого оттенков подчеркнули экзотическую красоту британской кинозвезды.
Фото: Getty Images
Лена Ленина третий день, без преувеличения, шокирует Канны своими экстравагантными нарядами и прическами. И если российская публика уже привыкла к ее, мягко говоря, необычному стилю, то для европейского глаза она в диковинку. Накануне Ленина попала даже в местную прессу, благодаря кокошнику из волос.
8 июля писательница и модель появилась на красной дорожке в длинном золотом платье с непонятными огромными завитками на груди.
Фото: Getty Images
Фильм «Тихий омут» рассказывает об отце Билле Бейкере (Мэтт Дэймон), который ради спасения дочери (Эбигейл Бреслин) летит из США во Францию. В Европе девушку обвиняют в убийстве.
Фото: Getty Images
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