Нюша пришла на фестиваль «ЖАРА» в жакете вместо платья, а Инна Маликова — в шелках

Нюша для выхода в свет выбрала неординарный, экстравагантный и запоминающийся наряд. Певица надела длинный жакет оверсайз в полоску, а под него — топ-сетку. Больше из одежды на Нюше ничего не было. Из обуви она предпочла босоножки в римском стиле. Стилисты сделали певице гладкую укладку с небрежно торчащими прядями и нанесли нюдовый макияж.