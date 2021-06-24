Нюша пришла на фестиваль «ЖАРА» в жакете вместо платья, а Инна Маликова — в шелках
На красной дорожке фестиваля блистали: Нюша, Валерия, Ольга Бузова, Инна Маликова с «Новыми Самоцветами», Анита Цой, Ирина Нельсон, Люся Чеботина, Анна Седокова и Янис Тимма, Зара, Жасмин и многие другие знаменитости.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ольга Бузова появилась на публике в воздушном, будто невесомом длинном платье едва уловимого розового оттенка. И, если в день открытия «ЖАРЫ» теледива позировала перед камерами в стиле женщины-вамп, то сегодня она была сама нежность.
Нюша для выхода в свет выбрала неординарный, экстравагантный и запоминающийся наряд. Певица надела длинный жакет оверсайз в полоску, а под него — топ-сетку. Больше из одежды на Нюше ничего не было. Из обуви она предпочла босоножки в римском стиле. Стилисты сделали певице гладкую укладку с небрежно торчащими прядями и нанесли нюдовый макияж.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Инна Маликова позировала фотографам в шелковом черном комбинезоне подчеркнувшем ее фарфоровую кожу и идеальную фигуру.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Зара остановила выбор на «золотом» макси-платье оригинального кроя и с пышными воланами вместо рукавов. Клатч она подобрала в тон наряда.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Анна Седокова приехала на съемки в компании красавца мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Певица надела сверкающее платье с пикантными разрезами, подчеркнувшими ее пышные формы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Фестиваль «ЖАРА» — одно из самых ярких музыкальных событий года. И артисты, и организаторы, и зрители ждали его с нетерпением. Первый день успели провести с сотнями зрителей в зале, второй прошел уже без них.
О всех коронавирусных ограничениях и том, куда еще успеют попасть москвичи, читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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