Кока в боа из долларов, Брежнева в дерзком платье и другие на открытии фестиваля «Жара»
Пятый международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые проходит в России с 23 по 27 июня. Гости смогут увидеть выступление более 200 топовых артистов.
На красной дорожке открытия фестиваля появились Ольга Бузова, Вера Брежнева, Ани Лорак, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Клава Кока, Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Юлия Барановская и другие звезды. На фестивале появились известные тиктокеры, среди которых один из самых популярных российских блогеров Даня Милохин.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Клава Кока выбрала необычный образ и дополнила черное мини и эффектные босоножки на каблуке боа, созданное из долларовых купюр.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вера Брежнева появилась в умопомрачительном откровенном платье в пол. Внимание привлекают дерзкие разрезы в районы лифа и разрез от бедра, демонстрирующий стройную фигуру певицы. К стильному платью она обула золотистые босоножки.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга Бузова вышла к фотографам в шикарном платье алого цвета с объемными плечами и шлейфом. Кроме того, певица и телеведущая снова стала блондинкой, вернувшись к тому цвету волос, с которым в свое время стала популярной.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Барановская появилась в эффектном топе с открытыми плечами, словно из расплавленного золота, который очень подходит к ситуации и жаркой московской погоде. К нему телеведущая выбрала белые свободные брюки и жакет.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Согласно анонсу, после открытия, во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000’х в исполнении популярных артистов.
25 июня, в третий день фестиваля пройдет творческий вечер Игоря Николаева, а также творческий вечер Олега Газманова. 26 июня состоится концерт «Григорий Лепс & Friends» и вечер хитов 90’х, а в последний день фестиваля, 27 июня, свои хиты представят молодые артисты.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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