78-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах

Актера южнокорейского популярного сериала «Игра в кальмара» О Ен Су, сыгравшего роль Первого, обвинили в сексуальных домогательствах.

Сообщается, что некая женщина рассказала, что в 2017 году 78-летний артист прикасался к ее телу. Однако в полицию жертва обратилась только в 2021 году. Дело очень быстро было закрыто, но женщина настояла на том, чтобы расследование продолжилось.

Сам О Ен Су свою вину отрицает. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что только держал женщину за руки, чтобы показать, как прогуляться вокруг озера. За эти прикосновения он уже извинился перед дамой, но она считает, что этого недостаточно.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году и стал лидером на сервисе Netflix. Зрители оказались в восторге от драмы-выживания, и вскоре после завершения сезона создатели объявили о разработке продолжения. Актер О Ен Су сыграл в сериале одну из центральных ролей. На «игровой арене» он был под номером 001. В 2022 году артист получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана в корейском шоу.

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