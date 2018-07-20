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Нежные объятия и сияющая улыбка: Пелагея и Иван Телегин продемонстрировали чувства на коктейле Glamour

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Иван Телегин и Пелагея

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19 июля в универмаге «Цветной» состоялся коктейль «Glamour.Начало», ознаменовавший начало голосования за звание «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Плохая московская погода не помешала самым ярким звездам посетить модное мероприятие. Певица Пелагея появилась в компании своего супруга — хоккеиста Ивана Телегина. Сияющая улыбка наставницы шоу «Голос» и романтические объятия развеяли все слухи о проблемах в отношениях этой пары.

Пелагея и Иван Телегин

Как мы уже писали, Регина Тодоренко впервые вышла в свет со своим возлюбленным — певцом Владом Топаловым. Ярко-желтое шелковое мини-платье не скрыло округлившийся живот экс-ведущей «Орла и решки», несмотря на все ее отрицания беременности.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Еще одна будущая мама, певица Ханна, также выбрала шелк — его серебристые волны, ниспадая, отлично подчеркнули «интересное положение» певицы.

Ханна

Кроме того, среди гостей были замечены Настасья Самбурская, Диана Арбенина, Виктория Дайнеко, Надежда Сысоева, Екатерина Одинцова с дочерью Диной Немцовой, Маргарита Мамун, Александр Хоменко и Наталья Ящук, Ляйсан Утяшева, МOT с супругой Марией Мельниковой, Айза Анохина и многие другие.

Главный редактор глянца Иляна Эрднеева и Регина Тодоренко в торжественной обстановке назвали номинантов премии, а после объявления старта голосования состоялось выступление молодых артистов лейбла Black Star DanyMuse и TERRY.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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