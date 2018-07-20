Нежные объятия и сияющая улыбка: Пелагея и Иван Телегин продемонстрировали чувства на коктейле Glamour

Как мы уже писали, Регина Тодоренко впервые вышла в свет со своим возлюбленным — певцом Владом Топаловым. Ярко-желтое шелковое мини-платье не скрыло округлившийся живот экс-ведущей «Орла и решки», несмотря на все ее отрицания беременности.